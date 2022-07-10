Ali Özten vefat etti

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ali Özten’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılacak cenaze töreninin ardından merkez Karacaköy köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)