Ali Özten son yolculuğuna uğurlandı 

Rahatsızlığından dolayı bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ali Özten, hayatını kaybetti.

10 çocuk babası Ali Özten'in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Merkeze bağlı Karacaköy'de toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er ve Meftun Karatepe, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merrhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)