Çorum Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı, aynı zamanda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah hocası Emine Özten'in babası, Gazeteci Murat Özten'in amcası, Belediye’den emekli Ali Özten (75) geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etmiş, merkeze bağlı Karacaköy’de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Özten ailesi tarafından Ali Özten için can yemeği düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen can yemeğine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ailesi ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)

