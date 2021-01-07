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Ali Özgür Ispanak ablasını kaybetti 

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür Ispanak’ın ablası Menevşe Ispanak (72), dün saat 17.50’de, kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Güncel 07.01.2021, 10:43
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Ali Özgür Ispanak ablasını kaybetti 

Menevşe Ispanak’ın cenazesi, bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Palabıyık köyünde toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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