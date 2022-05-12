Ali Nazmi Er toprağa verildi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken dün sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ali Nazmi Er defnedildi.

2017’de vefat eden merhume Döne Er’in eşi, emekli öğretmen Gülay Çıtak, Necmettin Er, Bilhan Er, Muazzez Kutluca, TRT’de görev yapan Hüseyin Er, İlkay Kaleycik ve Ümit Er’in babaları olan Ali Nazmi Er, Uğurludağ Dutpınar köyünde doğmuş, 1950’de Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmen olarak hizmet etmişti. Kalça kırığı nedeniyle yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Er’in cenazesine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl, Merkez İlçe yöneticileri, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile sevenleri katıldı. Ali Nazmi Er Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

