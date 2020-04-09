Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
360.331
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3171
EURO
7.2778

Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor

Çorum Belediyesi, Ali Kuşçu Mescidindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Mescid, bazı eksikliklerin giderilmesiyle ibadete hazır hale gelecek.

Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor

Çorum Belediyesi, Ali Kuşçu Mescidindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Mescid, bazı eksikliklerin giderilmesiyle ibadete hazır hale gelecek.

09 Nisan 2020 Perşembe 19:47
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor

Fatih Caddesinde bulunan, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleşkesi içerisinde yer alan Ali Kuşçu Mescidinde incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, 500 kişilik mescitteki çalışmaları tamamlama aşamasına geldiklerini söyledi. Çalışmaların %95’inin tamamlandığını belirten Başkan Aşgın “İbadethanelerimizin yeninden yapılması ve güzelleşmesi adına Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz öğretim görevlileri, öğrencileri ve o çevrede bulunan hemşehrilerimize yakın konumda bulunan Ali Kuşçu Mescidimizde çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Kısa süre içerisinde de ibadete hazır hale getireceğiz.” diye konuştu.

İlgili Haberler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Can kaybı 908'e ulaştı
Can kaybı 908'e ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim