Ali Kuşcu Camii ibadete açıldı

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ve İl Müftülüğü Suheybi Rumi Tasavvuf Musikisi korosu tarafından seslendirilen ilahiler ile devam eden programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, herkesle el ele verip iyi niyetle hayal kurup işe başlanması halinde güzel sonuçlar ortaya çıktığını, Ali Kuşçu Camii’nin de bunun örneklerinden birisi olduğunu kaydetti. “Bizim medeniyetimizde at üzerinde kılıçla kazanılmış zaferlerin yanında ilim ve bilime de büyük önem verilirdi. Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet’e hocalık yapmış büyük alimler yetiştirmiş değerli bir alimdir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da Türk Kültüründe mescit diye büyük camilerin küçüklerine denildiğini ifade ederek korona sürecinde sadece dünya tarihi açısından değil insanlık açısından da önemli bir süreçten geçildiğini bu süreçte ibadethanelerin daha da değer kazandığını kaydetti.

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya da konuşmasında Ali Kuşcu Mescidini yapan ve emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında cami ve mescitlerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin temsil edildiği İslam beldelerinin birer mührü olduğunu kaydetti.

Ak Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise ibadethanelerin aynı zamanda eğitim kurumları da olduğunu belirterek, burada görev yapacak din görevlisinin 5 vaktin dışında gençlerle diyalog kurması, bir abi, bir yol gösterici olması gerektiğini ifade etti. Ceylan, “Çözümü biz oluşturmazsak gençlerimiz sorularına farklı alanlarda cevap aramaya kalkabiliyorlar bunun sonucu olarak da belirli kitlelerin güdümü altına girebiliyorlar. Buna izin veremeyiz” dedi.

Açılışta son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi de Çorum merkezdeki 327. caminin açılışı için bir araya gelindiğini kaydederek, Çorum genelinde 1330 cami bulunduğunu, bu camilerde görevli 1516 din görevlisi bulunduğunu kaydetti. Vali Çiftçi, “Kim yeryüzünde bir cami inşa ederse Allah da cennette ona bir köşk tahsis eder. Mahallelerimizde birçok cami ve mescit yapılıyor belediye aracılığı ile nice cumalarda beraber ibadet etmeyi diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)