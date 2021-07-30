Ali Küçükdede’nin kızı Seray, Deniz Serttaş ile evlendi

Döndü & Ali Küçükdede çiftinin kızı Seray ile Yoğunpelit Köyü’nden Ayla & Veli Serttaş çiftinin oğulları Deniz önceki akşam düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Genç çiftin kınası 27 Temmuz akşamı Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 12. Sokak’ta yapılırken, düğün törenleri de önceki akşam Çırağan Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle yapıldı.

Küçükdede ve Serttaş ailelerinin eş, dost ve akrabalarının ilgi gösterdiği düğüne önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile eşi Hatice Külcü, Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile diğer davetliler katıldı. Belediye Evlendirme Memuru Hasan Tomuk’un kıydığı nikahta şahitlikleri ise Külcü ile Köroğlu yaptı.

ÇORUM HABER Küçükdede ve Serttaş ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

