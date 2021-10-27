Ali Koluuzun defnedildi
Güncel 27.10.2021, 18:14
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Çorum esnafından Okes Elektronik sahipleri Onur ve Emrah Koluuzun’un babaları Ali Koluuzun (61) hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser nedeniyle tedavi gören Ali Koluuzun, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayata veda etti.
Ali Koluuzun’un cenazesi hastane morgundan alınarak öğle namazının ardından merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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