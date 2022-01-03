Ali Kınık konseri bugün

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve ünlü sanatçı Ali Kınık’ın ilimize geleceği konser bu akşam gerçekleşecek. Ali Kınık bu akşam saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda konser verecek.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “Çorum Ülkü Ocakları olarak; salgın sebebiyle uzun zamandır kültür sanat faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştık. Yeni dönemde, gönüldaşlarımız arasında birlik ve beraberliğe katkı sunacağını, moral ve motivasyon sağlayacağını düşündüğümüz kültür sanat etkinlikleri ile de camiamızın ve hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız” dedi.

Sevilen sanatçı Ali Kınık ve Alperen Kekilli'nin sahne alacağı konserin “Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin, Adım Adım Turan” temasıyla yapılacağını ifade eden Tosik, “Kardeşlik hukuku, birlik beraberlik ruhu ile programımıza teşrif edecek bütün konuklarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik konser hazırlıkları kapsamında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileri, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunu da ziyaret ederek konsere davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

