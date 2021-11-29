Ali Kınık geliyor

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Ali Kınık’ı Çorum'a getiriyor. Ali Kınık, 3 Ocak 2022 günü Atatürk Spor Salonu’nda Çorumlu hayranlarıyla buluşacak.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, “Ülkü Ocakları olarak; salgın sebebiyle uzun zamandır kültür sanat faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştık. Yeni dönemde, gönüldaşlarımız arasında birlik ve beraberliğe katkı sunacağını, moral ve motivasyon sağlayacağını düşündüğümüz kültür sanat etkinlikleri ile de camiamızın ve hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız” dedi.

Sevilen sanatçı Ali Kınık ve Alperen Kekilli'nin sahne alacağı konserin “Cumhuriyete Yüzyıllık Yemin, Adım Adım Turan” temasıyla yapılacağını ifade eden Tosik, “Kardeşlik hukuku, birlik beraberlik ruhu ile programımıza teşrif edecek bütün konuklarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

