Ali Kayış toprağa verildi

Koronavirüs teşhisiyle evinde karantinada bulunurken, dün sabah saat 10.30 sıralarında ani bir kalp krizi geçiren Ali Kayış, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 67 yaşında hayata veda etmişti.

Merhum Elvan Kayış ile Ülker Kayış’ın oğulları, Hülya Kayış ve Necla Hamoğlu’nun kardeşleri, Ayla Tüzün, A.Kadir Kayış ve merhum Ahmet Kayış’ın ağabeyleri, Ferhan Kayış’ın eşi, Avukat Manolya Kayış Duran ile Diş Hekimi Elvan Kayış’ın babaları olan Ali Kayış’ın cenazesi, yakınları ve dostlarının katıldığı hazin bir törenle aile kabristanına defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.