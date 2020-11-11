Ali Kayış Covit 19 kurbanı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Kayış, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Elvan Kayış ile Ülker Kayış’ın oğulları, Hülya Kayış ve Necla Hamoğlu’nun kardeşleri, Ayla Tüzün, A.Kadir Kayış ve merhum Ahmet Kayış’ın ağabeyleri, Ferhan Kayış’ın eşi, Avukat Manolya Kayış Duran ile Diş hekimi Elvan Kayış’ın babaları olan Ali Kayış’ın cenazesi, yarın Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.