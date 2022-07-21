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Ali Karabacak’a önemli görev

Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak Çorumlu iş insanı Ali Karabacak atandı. Karabacak atama yazısını Dernek Başkanı İhsan Beşer’den aldı. Karabacak, gerek Türkiye, gerek Karadeniz Bölgesi, gerekse ilimizin Çin ile ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik, turistik ve kültürel işbirliğinin çok daha ileri boyutlara taşınması yolunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Güncel 21.07.2022, 19:19
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Ali Karabacak’a önemli görev

Çorumlu iş insanı, Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, bundan böyle Türkiye’nin ve Çorum’un Çin ile sosyal, ekonomik, turistik ve kültürel işbirliğin geliştirilmesi adına çalışmalar yapacak.
Ali Karabacak, Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak atandı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, atama yazısını Ali Karabacak’a teslim ederek, yeni görevinin hayırlı – uğurlu olmasını diledi. 

İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK
Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, yıllardan beri tarihsel bağların olduğu Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında sosyal, ekonomik, turistik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi, daha ileri noktaya taşınması, sürekli ve güçlü sosyo – kültürel değerlerinin tanıtılması ve ülkemiz ekonomisine değer kazandıran işletmelerin daha başarılı bir şekilde ihracat yapmalarına, ilgili sektörler ile bir araya gelmelerinde öncülük ediyor.
İhsan Beşer’in verdiği bilgiye göre; derneğin kuruluş amaçlarından biri de her ülke arasında ticari, sanayi, eğitim, bilim alanlarında karşılıklı olarak var olan potansiyelin daha iyi değerlendirilmesine çalışılarak ülkelerin halklarının birbirine daha çok yaklaşmaları, barış ve huzur ortamının devamlılığını sağlamak.
Ali Karabacak’ın, derneğin çalışmalarında, ihracatçılar ve KOBİ’ler için hem Çorum’da, hem de Karadeniz Bölgesinde önemli ve kalıcı katkı sağlayacağına olan inancının tam olduğunu vurgulayan İhsan Beşer, Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda kendisine bu görevin uygun görüldüğünü açıkladı.
“ÇİN VE TÜRKİYE ARASINDA İLİŞKİLERİ
GÜÇLÜ, CANLI VE SICAK TUTACAĞIZ”
Ali Karabacak ise gerek Türkiye, gerek Karadeniz Bölgesi, gerekse Çorum’un Çin ile ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik, turistik ve kültürel işbirliğinin çok daha ileri boyutlara taşınması yolunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.
Kendisine böylesine önemli bir görevin verilmesi karşısında mutlu olduğunu dile getiren Karabacak, “bizlere duyulan güvene layık olmak için gereken çabayı göstereceğiz. Genel Başkanımız İhsan Beşer ve yönetimi ile sürekli işbirliği halinde olarak Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerimizi güçlü, canlı ve sıcak tutacağız” diyerek teşekkürlerini bildirdi.
Ali Karabacak, Çin’e ihracat yapmak, turistik gezi düzenlemek, kültürel, sportif, sosyal veya değişik amaçlarla gitmek isteyen, herhangi bir konuda işbirliği yapmak isteyen herkesi, iş ve işlemlerin daha hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde çözülmesi amacıyla kendileri ile görüşülmesini tavsiye etti.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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