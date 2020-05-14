Ali Kaplan vefat etti

Melek Kaplan’ın oğlu, Serap Kaplan’ın eşi, Taner ve Tansu Kaplan’ın babası olan Ali Kaplan’ın genç yaşta vefat etmesi, Üçköylüleri ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaplan'ın köyde bulunduğu sırada rahatsızlandığı, daha sonra Çorum Özel Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, burada yoğun bakımda iken kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi için dün saat 10.00’da Üçköy dernek binasında tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Üçköy Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)