Ali Güney’i kaybettik
Çorum’un saygın şahsiyetlerinden, eski toprak sanayici Ali Güney (85), Cumartesi günü, yaklaşık bir aydan beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 04.04.2021, 19:01
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Nurhan Güney’in eşi olan Ali Güney’in cenazesi, yarın ‘5 Nisan 2021 Pazartesi) saat 11.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Üçköy’de toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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