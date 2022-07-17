Ali Erol Diker’in kayınpederi vefat etti
ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker’in kayınpederi Recep Şen (97) sabah hayata veda etti.
Güncel 17.07.2022, 18:08
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Çorum’daki evinde yaşamakta iken, bir süredir Manisa’da oğlu Atilla Şen’in yanında kalan Recep Şen’in, sabah saat 05.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhume Hanım Şen’in eşi, Atilla, Ayten, Ayhan ve Aydın Şen’in babaları olan emekli Recep Şen’in cenazesi, yarın (18 Temmuz 2022 Pazartesi) ikindi namazından sonra Manisa’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler (Haber Merkezi)
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