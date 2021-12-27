Ali Erol Diker ile H. Özer Gökmen’in Çorum ziyaretleri

Gazeteniz ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker ile Anitta Otel’in eski Genel Müdürü, Mersin Kızkalesi Ramada Otel’in Genel Müdürlüğü’nü üstlenen ve halen İzmir’de yaşayan Hasan Özer Gökmen, Çorum’a gelerek bir dizi ziyarette bulundular.

Ali Erol Diker ve Hasan Özer Gökmen, Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ederek Çorum ile İzmir arasında kültür ve ticaret köprüleri kurulması konusunda istişarede bulundular.

(Haber Merkezi)

