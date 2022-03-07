Ali Eral’ın ölümü sevenlerini üzdü

CHP önceki dönem Milletvekili aday adayı ve parti yöneticilerinden Sadık Eral’ın yiğeni olan Ali Eral, zehirlenmeden kaynaklı olarak vefat etti.

Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü’nde 2005 yılında yaşanan yıldırım düşmesi sonucu annesi ve dedesini kaybeden, kendisi de bu olaydan yaralı olarak kurtulan Ali Eral, zehirlenmeden kaynaklı genç yaşta hayatını kaybetti. Seyfun Eral’ın oğlu Ali Eral’ın cenazesinin kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sungurlu'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Eral’ın vefatı derin üzüntüyle karşılanırken, cenazesi Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

