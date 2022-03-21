Ali Eral için can yemeği

2005 yılında Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü'nde yaşanan yıldırım düşmesi sonucu annesi ve dedesini kaybeden, kendisi de bu olaydan yaralı olarak kurtulan Ali Eral, zehirlenmeden kaynaklı genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Seyfun Eral'ın oğlu, Av. Sadık Eral’ın da yeğeni olan Ali Eral'ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Laçin’de bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Eral'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilmişti.

Ali Eral’ın ailesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda can yemeği düzenledi. Ali Eral; Dedeler Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbengleri işliğinde yad edildi. Katılımcılar Eral ailesine taziye dileklerini ileterek hep birlikte lokma paylaşımında bulundu.

Yemeğe; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, bazı parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Av. Sadık Eral ise yemek öncesi duygu dolu bir şiir okuyarak, acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve can yemeğine katılan tüm dostlarına teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

