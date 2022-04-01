Ali Ekber Beyaz’ın 2. şiir kitabı: “Susar Güneşin Çocukları”

KESK Çorum Dönem Sözcüsü, Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Ali Ekber Beyaz’ın ikinci şiir kitabı “Susar Güneşin Çocukları” Ekin Basım Yayın’dan çıktı.

Ali Ekber Beyaz’ın ilk şiir kitabı “Hasreti Vardı”, 2018 yılında yayınlanmıştı.

Ali Ekber Beyaz, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a her iki kitabını imzalı olarak verdi. (Taner ŞİMŞEK)

