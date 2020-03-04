Ali Ekber Beyaz görevi devraldı

Mazbatanın alınmasının ardından sendika binasında devir-teslim töreni düzenlendi. Genel Kurulda başkanlığa aday olmayan Mustafa Gül, görevini yeni Başkan Ali Ekber Beyaz’a devretti.

Ali Ekber Beyaz başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde; Sema Yılmaz, Sezgin Kundukan, Bülent Olgun, Nurcan Hasırcı Doğan, İsmail Eren ile Selim Cidal yer aldı.

Zehra Demir, Güney Temiz ve Ebru Ün’ün Denetleme Kurulu’na seçildiği kongrede Çetin Şahin, Emine Arslan ve Simge Teke de Disiplin Kurulu Üyesi oldu.

Genel Merkez Delegeliklerine ise; Ali Ekber Beyaz, Kenan Sırma, Mehmet Öztürk, Tuncay Solmaz ve Turabi Ağlamaz seçildi.

Devir-teslim töreninde konuşan Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, demokrasi ve emek mücadelesinin uzun erimli olduğunu belirterek, “Sabır ve özveri gerektirir. Sonucunda kapitalizmin acıya dönüştürdüğü ekmeği bala çevirmek, Hasan Hüseyin’in dediği gibi ‘Acıyı Bal Eylemek’ vardır. Yüzyıllardır bulunduğumuz coğrafyanın yazgısı gibidir acı ve gözyaşı. Gözünü petrol ve doğalgaza dikmiş emperyalist ütopyalardan kaynaklı. Her gün Suriye topraklarından gelen acı haberler yüreklerimizi yakmakta, emperyalizmin kirli oyunlarının sonuçları Türkiye halklarına acı ve gözyaşı olarak dönmektedir. Sınırlarımızda mültecilerin içerisinde bulunduğu durum öncelikle çocukların umudunu ve geleceğini söndürmektedir. 21. yüzyılda mülteciler savaş pazarlıklarına kurban edilmektedir. Sınırlarımızda insan tacirleri tarafından insan pazarları oluşturulmuş durumdadır. Bu yüzden inatla savaşa hayır ille de barış diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendikaların birer emek örgütü olduğunu kaydeden Beyaz, “Emek ve demokrasi mücadelesi birbirinin ayrılamaz iki parçasıdır. Emekçilerin kurtuluşu emekçilerin birlikte mücadelesinden geçer. Bu yüzden önemlidir yerellerde emek platformlarının kurularak merkezileştirilmeye dönük adımların atılması. Bu durumda ete kemiğe bürünerek anlam kazanır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)