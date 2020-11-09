Ali Dündar’ı kaybettik

Ali Dündar’ın cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Son yıllarda Cumhuriyet’e köşe yazıları yazan Ali Dündar, ayrıca pek çok dergide yazmış, özellikle Öztürkçesi ile sayısız ödüller almıştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağı diler.