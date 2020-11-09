Ali Dündar’ı kaybettik
1974’te emekli olmadan önce ilköğretim müfettişi olarak Çorum’da da görev yapmış olan ve ÇORUM HABER’in ilk yıllarında köşe yazarları arasında yer alan, Dil Derneği kurucusu, eğitimci-yazar Ali Dündar, 96 yaşında hayata veda etti.
Güncel 09.11.2020, 22:20
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Ali Dündar’ın cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Son yıllarda Cumhuriyet’e köşe yazıları yazan Ali Dündar, ayrıca pek çok dergide yazmış, özellikle Öztürkçesi ile sayısız ödüller almıştı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağı diler.
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