Ali Dalkıran, hizmet ve eserleriyle anılacak

Yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını sonucu hayata veda eden İstanbul Üçköy Köyü önceki dönem Dernek Başkanı, emekli polis memuru Ali Dalkıran (58), gözyaşları ve yürek yakan ağıtlar arasında toprağa verilmişti. Dalkıran, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Durum ciddi, aman dikkatli olun. Yoğun bakıma gidiyorum. Kendinize iyi bakın” demişti.

Merhum Ali Dalkıran’ın bu paylaşımı ailesi ve dostlarıyla veda niteliğinde oldu. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Ali Dalkıran, kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı.

Çorum Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Baba, önceki dönem başkanları Nazmi Yetgin ve Yılmaz Gül, derneğe uzun yıllar hizmet eden, insanlığı, örnek davranışları ve dostane yaklaşımı ile derin bir iz bırakan Ali Dalkıran’ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kendisinin eserleri ve hizmetleri ile anılacağını ifade ettiler.

Dernek Başkanları, “Merhum başkanı Ali Dalkıran’ı unutmayacağız. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, sevenlerine sabır versin” dediler.

(Haber Merkezi)

