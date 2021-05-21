Ali Dalkıran defnedildi

Ali Dalkıran’ın kız kardeşi Nihal Şen, üç gün önce yine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş ve acılar içerisinde toprağa verilmişti. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşan Ali Dalkıran da sonsuzluğa uğurlandı.

DOSTLARIYLA VEDALAŞTI

Ali Dalkıran, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Durum ciddi, aman dikkatli olun. Yoğun bakıma gidiyorum. Kendinize iyi bakın” dedi.

Dalkıran’ın bu paylaşımı ailesi ve dostlarıyla veda niteliğinde oldu. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Dalkıran geçtiğimiz gün vefat etti.

BABA KURTULDU İKİ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Dalkıran ailesinin üç gün önce de kızları Nihal Şen, yine Covid-19'dan vefat ederek defnedilmişti. Bu arada 90 yaşındaki baba İsmail Dalkıran da yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandı ve hastalığı atlatarak sağlığına kavuştu. İsmail Dalkıran, iki çocuğunu Covid-19'a kurban verdi.

DALKIRAN İÇİN HÜZÜNLÜ VEDA

İsmail ve Emine Dalkıran'ın oğulları, Neriman Dalkıran’ın eşi, Nurcan Kolukısa, Aylin Şengül ve Berna Dalkıran’ın babaları, Aydın, Altan Dalkıran, Zahide Turan'ın kardeşleri, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ın da halaoğlu Ali Dalkıran’ın cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Çorum merkeze bağlı Üçköy'de toprağa verildi.

Gazeteci Güngör Atak, iki akrabasını peşpeşe toprağa vermenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile vatandaşlar katıldı. Ali Dalkıran, CHP'den önceki seçimlerde İstanbul - Kartal Belediye Meclis Üyeliği için de aday olmuştu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

