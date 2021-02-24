Ali Çelik vefat etti
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin merhum Başkanı Mesut Çelik’in dedesi vefat etti.
Güncel 24.02.2021, 19:42
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Alınan bilgiye göre merhum Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çelik ile Çelikler Hurda Geri Dönüşüm firmasının sahibi Samet Çelik'in dedesi Ali Çelik önceki gün hayatını kaybetti.
Ali Çelik öğle namazına müteakip Ulu Mezarlık'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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