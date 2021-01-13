Ali Baklan’ın hemşehrileri için gurur verici başarıları

Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu unvanını da taşıyan Ali Baklan, başarılı atılımları ile hemşehrilerini gururlandırmaya devam ediyor.

ÇORUM HABER’in Ege Bölgesi Temsilcisi Ali Erol Diker de, önceki gün işadamı Erhan Özdamar ile birlikte Ali Baklan’ı Eksihar’daki fabrikasında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan’da hayata geçirilmesi planlanan bir takım projeler değerlendirildi.

(Haber Merkezi)