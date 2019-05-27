Ali Baklan’a Bakü’den “fahri doktora” unvanı

Gıda sektöründe, kurulduğundan beri yurt içi ve dışında yaptığı başarılı girişimler ve yatırımlar ile dikkatleri üzerine çeken Baktat Şirketler Gurubu, Türk Cumhuriyetlerinde de gıda işletmeciliği ve üretimi yapıyor. Ali Baklan, 14 ülkede üniversite kuran, Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın girişimleriyle Üniversiteler Birliği senatosundan alınan onayla kendisine Bakü Eurasian Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Fahri Doktora’ belgesini düzenlenen törenle aldı. Bakü’de düzenlenen “fahri doktora” törenine Türkiye’den 22 üniversitenin Rektörü ile öğretim üyeleri de katıldı.

Baktat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, Özbekistan Üniversitelerinden de törene rektör ve öğretim üyelerin katıldığını belirtirken, “Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Bu kadar değerli rektör ve öğretim görevlilerin katıldığı törenle ‘Fahri Doktora’ unvanını şahsıma verdiler. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu belge şahsımda Türkiye’ye verilmiştir” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)