Ali Baklan Özbekistan’da Yılın İşadamı

Aynı zamanda Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu olan Ali Baklan’a ödülünü, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev verdi.

Ali Baklan, Büyükelçi Agzamhocayev ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’a teşekkür ederken, diğer kategorilerde ödül alanları da kutladı. (Haber Merkezi)

