Ali Baklan Özbekistan’da Yılın İşadamı
Baktat markasıyla Avrupa’da dev bir gıda dağıtım zinciri oluşturan Çorumlu Baklan kardeşlerden Ali Baklan, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 17. kez gerçekleştirilen “İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni”nde, “Özbekistan’da Yılın İşadamı” ödülünü aldı.
Güncel 28.06.2021, 20:50
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Aynı zamanda Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu olan Ali Baklan’a ödülünü, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev verdi.
Ali Baklan, Büyükelçi Agzamhocayev ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy’a teşekkür ederken, diğer kategorilerde ödül alanları da kutladı. (Haber Merkezi)
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