Ali Babacan Perşembe günü Çorum’a geliyor

Babacan’ın Çorum programında, saat 16.30’da TSO’da meslek gruplarının temsilcileriyle toplantı ve saat 17.15’de Oda Meclisi’nin aylık olağan toplantısına katılım yer alıyor. Annesi Çorumlu olan Babacan, hemşehrilik duygularıyla Çorum’a özel bir önem veriyor.

(Haber Merkezi)

