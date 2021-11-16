Ali Babacan Perşembe günü Çorum’a geliyor
DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, 18 Kasım 2021 Perşembe günü Çorum’a gelecek. Saat 11.30’da İskilip İlçe Kongresi’ne katılacak olan Babacan, daha sonra Çorum’a gelerek, özellikle iş dünyası ile buluşacak.
Güncel 16.11.2021, 00:49
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Babacan’ın Çorum programında, saat 16.30’da TSO’da meslek gruplarının temsilcileriyle toplantı ve saat 17.15’de Oda Meclisi’nin aylık olağan toplantısına katılım yer alıyor. Annesi Çorumlu olan Babacan, hemşehrilik duygularıyla Çorum’a özel bir önem veriyor.
(Haber Merkezi)
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