Ali Babacan Çorum’da mola verdi

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve partililer Yozgat İl Kongresi’ne giderken ilimize uğrayan Ali Babacan’ı bir süre ilimizde misafir etti.

Türkiye genelinde il kongrelerine devam eden ve partisinin Sinop İl Kongresi Cumartesi günü gerçekleşen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Samsun’da konakladıktan sonra Çorum’a geldi. Pazar günü Yozgat İl Kongresi’ne katılmak üzere Samsun’dan yola çıkan Babacan, Çorum’da DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve partililerce bir süre misafir edildi. DEVA Partisi Çorum teşkilatı tarafından Best Oil istasyonu Leblebicizade ağırlanan Babacan bir süre partililerle sohbet ederek Yozgat’a hareket etti.

Öte yandan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, Sinop kongresinde divan üyeliği yaparken, Yozgat İl kongresine de partililerle birlikte katıldı.

(Haber Merkezi)