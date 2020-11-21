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Ali Babacan bugün Çorum’a gelecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Çorum’a geliyor.

Güncel 21.11.2020, 00:31
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Ali Babacan bugün Çorum’a gelecek

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu tarafından yapılan açıklamaya yapan Türkiye genelinde il kongrelerine devam eden partinin Sinop İl Kongresi bugün yapılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Sinop İl Kongresine katıldıktan sonra bugün akşam saatlerinde ilimize gelerek Çorum’da konaklayacak.

Ali Babacan, yarın ise saat 10.30’da konaklayacağı Anitta Otel’den Yozgat’a hareket edecek.

(Haber Merkezi)

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