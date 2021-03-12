Ali Babacan, ana ocağında

Eşi Zeynep Babacan ile birlikte Çorum’a gelen Ali Babacan, Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve eşi Aynur Vargeloğlu tarafından karşılandı.

Çorum il yöneticileri ile görüşen Genel Başkan Babacan, Çorum’un genel sorunları ve yaşanan güncel sıkıntılar hakkında bilgi aldı. (Haber Merkezi)