Ali Atlas vefat etti

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Seyhan Atlas'ın eşi Ali Atlas, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

En son Samsun Atalım Endüstri Meslek Lisesi Müdürü iken emekli olan 3 çocuk babası Ali Atlas'ın cenazesi Ulucami’de Cuma Namazı sonrası kılınan namazın ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUMHABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

