Ali Arslan, BBP Merkez İlçe Başkanı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Teşkilatının olağan kongresi il binasında gerçekleştirildi. Tek aday gösterilen Ali Arslan, kongrede yaptığı konuşmada, Gara’da şehit edilen askerlerimize rahmet diledi. Terörü lanetleyen Arslan, “Kamuoyu araştırmaları açık ara gösteriyor ki partimize olan teveccüh günden güne artıyor. Hedefimiz Büyük Birlik Partisi’ni Çorum Merkez ilçemizde daha geniş kitlelerle tanıştırmak, halkımız ile bütünleşmek, şehrimizin sorunlarının giderilmesi yönünde olumlu katkılar vermek ve projeler üretmek olacaktır” diye konuştu.

Yapılan seçimde delegelerin imzasıyla Ali Arslan’ın listesi BBP Merkez İlçe Başkanlığı yönetimine seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri: Nevzat Çakırtekin, Osman Kablan, Ahmet Çetin, Nihat Telli, Arif Kaya, Burak Döneyen, Muharrem Seçkin, Musa Bekdemir, Feramuz Yılmaz, Davut Tahtacı, Sinan Dozu, Mecnun Özçiftçi. (Haber Merkezi)