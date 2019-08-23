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Algı Özel Eğitim Merkezi kadrosunu güçlendirdi

Çorum’un tanınmış simalarından Zekeriya Kuyumcu’nun sahibi olduğu ve Kenan Cam’ın eğitim koordinatörlüğünü üstlendiği Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bu ay kadrosuna 1 Fizyoterapist, 1 Özel Eğitim Alan Uzmanı, 1 Özel Eğitim Uzmanını katarak kadrosunu daha da güçlendirdi.

Algı Özel Eğitim Merkezi kadrosunu güçlendirdi

Çorum’un tanınmış simalarından Zekeriya Kuyumcu’nun sahibi olduğu ve Kenan Cam’ın eğitim koordinatörlüğünü üstlendiği Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bu ay kadrosuna 1 Fizyoterapist, 1 Özel Eğitim Alan Uzmanı, 1 Özel Eğitim Uzmanını katarak kadrosunu daha da güçlendirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:05
Algı Özel Eğitim Merkezi kadrosunu güçlendirdi

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve öğretim vermek amacıyla kurulan Çorum Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kale Mahallesi Zafer 10. Sk. No:2’de Çorum adresinde hizmet vermeye devam ediyor.

Kuruma ait servis araçlarıyla öğrencileri ücretsiz olarak taşıdıklarını belirten Kurum Müdürü Kenan Cam, dallarında uzman olan Özel Eğitim Uzmanı Emel Baltacı’nın, Fizyoterapist Tuğçe Özbek’in, Özel Eğitim Alan Uzmanı Cihan Taşdelen’in kurumlarında seans kabulüne başladığını söyledi.

Kenan Cam, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere eğitim verip, topluma kazandırmayı hedef edinmiş bir kurum olduklarını belirtti. Merkezlerinin kurulduğu günden itibaren göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve kaliteli eğitimleri sayesinde hızla büyüdüğünü ve büyümeye devam ederek örnek gösterilen öncü bir kuruluş haline geldiğini ifade eden Cam, deneyimli, genç ve dinamik kadroları, geniş eğitim-öğretim materyalleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon konusunda çocuklara ve gençlere hizmet vermenin gururu içerisinde olduklarını kaydetti.

Gelişmeyi ve öğrenmeyi destekleyen, yenilikleri takip eden çağdaş eğitim anlayışı ile hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Cam, “Özel gereksinimleri olan tüm bireylerimizin, bağımsız yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazanmaları ve toplumsal yaşama uyum sağlamaları için kaliteli ve bilimsel eğitim yaklaşımları sunmaktayız Gücünü çocukların pırıltısından ve ailelerin desteğinden alan Özel Algı Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimiz uzman ve deneyimli kadrosu, modern eğitim uygulamaları ile önemli çalışmalara imza atmaya devam etmekteyiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

Anahtar Kelimeler:
Algı Özel Eğitim Merkezi
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