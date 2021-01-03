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Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesine damgalarını vurdular

PUBG MOBILE, pandemi nedeniyle yılbaşını evde geçirmek durumunda kalan oyunseverler ile Youtube canlı yayınında buluştu.

Güncel 03.01.2021, 21:54
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Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin yılbaşı gecesine damgalarını vurdular

“Gamer” influencerların konuk olup, yıldız sanatçıların performans sergilediği gecede oyunseverler; konukların bilgi ve tahmin yarışmalarında eğlenceli anlar yaşayıp, Aleyna Tilki, Reynmen ve Ece Seçkin konserlerinde müziğe doyarken, PUBG MOBILE karşılaşmalarında heyecan ve adrenalini sonuna kadar yaşadılar. Yayında dağıtılan binlerce hediye kodu ile sürpriz hediyeler kazandılar.

Program 220 dakika sürerken, canlı yayında anlık 270 bin, toplamda ise 9.2 milyon izleyiciye ulaşıldığı bildirildi. (Haber Merkezi)

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