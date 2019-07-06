“Aleviler ötekileştiriliyor”

Sivas’ta düzenlenen Madımak anma etkinliklerinin ardından geldiği Çorum’da her sene bıkmadan usanmadan anmalara katıldıklarını vurgulayan Doğan Demir, “Çorum da Sivas da Maraş da bizim kanayan yaramız. Bir daha Türkiye’de katliamların yaşanmaması adına bir emek veriyoruz” dedi.

Bütün Alevilerin ellerine mikrofon aldığında barış, kardeşlik, sevgi, birlikte yaşama ve huzurdan bahsettiğini söyleyen Demir, “Ama maalesef bizi katleden, bizi yok sayan, ötekileştirenler bunun tam tersi cümleler kurarak sürekli bizi yok sayıyorlar. Şimdi burada katliamları anıyoruz. Katliamlar sadece öldürerek yakarak yıkarak yapılmıyor. Bu ülkede insanların fikir ve düşüncesine de katliam uygulanıyor. Yıllarca cezaevinde yatırıyorlar ve ailelerinin bile hayatını karartıyorlar” diye konuştu.

“Biz sevgi, barış ve kardeşlik kazansın. Tüm halklar birarada yaşasın istiyoruz” diyen Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir bu ülkeden başka gidecek yerleri olmadığını, bu nedenle en tepeden toplumun en altına kadar herkesin bu düşünceye sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)