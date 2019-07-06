Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

“Aleviler ötekileştiriliyor”

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Çorum’da düzenlenen anma etkinliğinde ülkede sevgi, barış ve kardeşlikten bahseden Alevilerin sürekli ötekileştirildiğini söyledi.

“Aleviler ötekileştiriliyor”

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Çorum’da düzenlenen anma etkinliğinde ülkede sevgi, barış ve kardeşlikten bahseden Alevilerin sürekli ötekileştirildiğini söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:31
“Aleviler ötekileştiriliyor”

Sivas’ta düzenlenen Madımak anma etkinliklerinin ardından geldiği Çorum’da her sene bıkmadan usanmadan anmalara katıldıklarını vurgulayan Doğan Demir, “Çorum da Sivas da Maraş da bizim kanayan yaramız. Bir daha Türkiye’de katliamların yaşanmaması adına bir emek veriyoruz” dedi.

Bütün Alevilerin ellerine mikrofon aldığında barış, kardeşlik, sevgi, birlikte yaşama ve huzurdan bahsettiğini söyleyen Demir, “Ama maalesef bizi katleden, bizi yok sayan, ötekileştirenler bunun tam tersi cümleler kurarak sürekli bizi yok sayıyorlar. Şimdi burada katliamları anıyoruz. Katliamlar sadece öldürerek yakarak yıkarak yapılmıyor. Bu ülkede insanların fikir ve düşüncesine de katliam uygulanıyor. Yıllarca cezaevinde yatırıyorlar ve ailelerinin bile hayatını karartıyorlar” diye konuştu.

“Biz sevgi, barış ve kardeşlik kazansın. Tüm halklar birarada yaşasın istiyoruz” diyen Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir bu ülkeden başka gidecek yerleri olmadığını, bu nedenle en tepeden toplumun en altına kadar herkesin bu düşünceye sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Çorum barışın başkenti”
“Çorum barışın başkenti”
“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”
“Bu ülkede güzel ahlak ve sevgi deforme edildi”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Çorumlular, örgütlü olmanın ne olduğu Türkiye’ye gösterdi”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”
“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”
“Çorum olaylarına sebep olanlar yargılansın”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim