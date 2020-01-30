“Alevi örgütleri erkekleşiyor”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen “Kadın Hakları” konulu söyleşiye katılan Gani Kaplan, önümüzdeki dönemde derneklerinde yüzde 40 kadın, yüzde 40 erkek ve yüzde 20 gençlerden oluşan bir yönetim oluşturacakları sözünü verdi.

Kadın hakları savunucusu, sendikacı, yazar, CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman’ın konuşmacı olduğu programda görüşlerini dile getiren ve ilk olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara ise acil şifalar dileyen Kaplan, kendilerinin Çorum’a deprem bölgesinden geldiklerini bildirdi.

Deprem yaşanan Malatya’da Alevilerin yaşadığı köyleri gezdiklerini ve evlerin dışında yaraların sarılmış olduğunu gördüklerini anlatan PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan; “Ne yazık ki orada da ayrımcılığın üst düzeyde olduğunu gördük. Alevi kurumları olarak bizler sahada yıllardır eşit yurttaşlık mücadelesi verirken, depremin ardından bir çok köye yardımlar yağdı ama Alevi köylerine ancak Alevi örgütlerinin gayretleri ile birşeylerin gittiğini gördük” dedi.

Alevi örgütlerinde sık sık kadın sorunları ile karşılaştıklarını, bu örgütlerin de gittikçe erkekleştiğini söyleyen Kaplan, sözlerine şöyle devam etti; “Erkekleşen örgütlerde dedikodu, yolsuzluk, uğursuzluk her türlü melanet olabiliyor. Alevi örgütlerinin yüzde 50 oranında kadınlaşması gerekiyor. Bu arada bizlerde Alevi örgüt yöneticileri olarak da mikrofonda sıkça kadın-erkek eşitliğinden bahsediyoruz ama ne yazık ki mikrofonu elimizden bıraktığımızda bunun gereklerini yerine getirmiyoruz. Hayatın her alanını kadınlarla paylaştığımızı iddia ediyorum ama erkek egemenliği Alevi örgütlerinde de sürdürülüyor. Bu benim köyümde geçerli değil çünkü köyümde kadının ekonomik bağımsızlıkları var. Ekonomik bağımsızlığı kazanan kadın siyasette de bağımsız hareket edebiliyorlar. Alevi örgütlerinin tüm gündeminin kadın olmasını diliyorum. Bu da maalesef erkeklerin elindedir. Biz de örgüt olarak en kısa sürede yüzde 40 kadın, yüzde 40 erkek, yüzde 20 genç bir yönetim yapacağız. Böylece geleceği inşaa edebiliriz. Kadınlar bu işe el atmadığı sürece gerisi hikayedir”

(Volkan SINAYUÇ)