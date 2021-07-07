Alevi Kültür Merkezi’nde Yıldız Şahin başkan seçildi

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’nin 5. Olağan Genel Kurulu, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede dernek başkanlığı için Yıldız Şahin ile Mustafa Alegöz yarışırken, kazanan Yıldız Şahin oldu.

Kongreye Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ile birlikte CHP eski İl Başkanları Cengiz Atlas, Hasan Eray Güleryüz, CHP İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri de katıldı.

Çoğunluğun sağlanmasının ardından Kerbela’dan günümüze tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan genel kurulda divan üyeliklerine Ahmet Özdel, Ayhan Küçük ve Emine Özten seçildi.

Kongrede daha sonra faaliyet raporu Dede Nurettin Aksoy tarafından okunurken, gelir, gider ve bilançolar okunarak ibra edildi. Tahmini bütçenin görüşülmesinin ardından ise dilek temenniler bölümüne geçildi.



YILDIZ ŞAHİN GÖREVE SEÇİLDİ

Son olarak ise yapılan seçimlerde Yıldız Şahin ile Mustafa Alegöz aday oldu. Kapalı oyla yapılan seçimde Yıldız Aksoy aldığı 84 oyla başkanlık görevine seçildi. Mustafa Alegöz ise 12 oyda kaldı.

Buna göre Yıldız Şahin başkanlığındaki Dernek Yönetim Kurulu’nda Nurettin Aksoy, Abdullah Tunç, Seyit Ali Özdemir, Muharrem Madak, yer aldı. Erzade Demirci, Mehmet Kara ve Hüseyin Köse Denetim Kurulu’na seçilirken, Yıldız Şahin, Nurettin Aksoy, Abdullah Tunç, Erzade Demirci, Muharrem Madak ile Aslan Erkan ise üst kurul delegeliğine seçilmiş oldu.

Genel Kurula başlarken üyelere dilek ve temenniler bölümünde söz verileceğini dile getiren Divan Başkanı Özdel, birlik beraberliğin önemine değinerek kimsenin kırıcı olmamasını ve uzatmamasını istedi.



“KOYUNBABA İÇİN AYM’YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ”

Çorum Alevi Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy da vakfın faaliyetlerini anlattı. Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı dönemde AKM olarak faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini dile getiren Aksoy, birlik, hızır ve Abdal Musa cemlerinin yapıldığını, lokmaların paylaşıldığını, yemeklerin devam ettiğini, çocuklara yaz döneminde kurslarını sürdürdüklerini, ayrıca dayanışma yemekleri ile kermesler yaptıklarını, arsa alımında destekler sağladıklarını bildirdi.

Alevi Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Vakfı olarak Kültür Merkezi yapılması için planlanan arsanın alınması için 1 milyon TL borcun altına girildiğini, bu nedenle mevcut yönetimin görevine devam etmesinden yana olduklarını, son dönemde Osmancık Koyunbaba ile süren davalarının Danıştay tarafından reddedildiğini ve bunu Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaklarını anlatan Aksoy, ayrıca Osmancık’ta Koyunbaba Kültür Derneği’ni kurduklarını, bu dernekte de faaliyetlerin devam ettiğini, Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu’nun kurulmasına da büyük katkı sağlandığını ve yönetimine girildiğini vurguladı.

Avrupa’da Roterdam Alevi Kültür Merkezi ile yol kardeşliği faaliyetlerinin sürdüğünü ayrıca Almanya’da Frankfurt Alevi Kültür Merkezi ile de yol kardeşliği çalışmalarının devam ettiğini anlatan Nurettin Aksoy, pandemi nedeni ile bazı hizmetlerin aksadığını da sözlerine ekledi.

Kongrede ayrıca Denetim Kurulu raporunu Hüseyin Köse üyelerin bilgisine sunarken, Nilgün Anaklı da 2018-220 yılı gelir gider ve bilançoları üyelere anlattı. Genel kurulda ayrıca Aşık Hasan Yavuz, Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, Aşık Mehmet Karadağ ve Mustafa Alegöz birer konuşma yaparak hem bazı eleştirilerde bulundu hem de birlik beraberlik çağrısı yaptı.

(Volkan SINAYUÇ)

