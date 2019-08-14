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Alevi dedesi İbdahim Garip toprağa verildi

Alevi dedelerinden İbdahim Garip (İbiş) Dede hayatını kaybetti.

Alevi dedesi İbdahim Garip toprağa verildi

Alevi dedelerinden İbdahim Garip (İbiş) Dede hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:13
Alevi dedesi İbdahim Garip toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybeden İbrahim Garip’in cenazesi Çorum Hacı Bektaşi Veli Vakfı’na kaldırıldı.

İbrahim Garip için burada bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Dedesli Ovası Dernek Başkanı Mehmet Ali Yıldırım, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasiler, ailesi, sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Buradaki törenin ardından İğdeli Kızılkır köyüne götürülen Garip’in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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