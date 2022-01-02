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“Aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız”

Yatırımlarını kendi şehirlerine yaparak, kalkınma ve istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten İhsan Ceylan, “5 yıldızlı oteli satın alarak, Çorum’umuza daha kurumsal, şehrimize layık, katma değeri olacak hizmetleri getirecek ve hemşerilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadesini kullandı. 

Güncel 02.01.2022, 16:47
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“Aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyacağız”

Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan Anitta Otel’i satın alarak Çorum’un gündemine oturan Ankara merkezli Irmakçılar Proje, İnşaat, Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz İhsan Ceylan, otelin tefrişatının yıprandığını ve dekorasyon malzemelerinin ömrünü tamamladığını, Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık’la bu noktada mutabık kalamadıklarını bildirdi. 
İhsan Ceylan’ın, konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
“Geçtiğimiz gün yazılı ve görsel basında yer alan şirketimiz ile ilgili haberlere yönelik açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Bilindiği üzere şirketimiz Ankara merkezli olup ülkemizin farklı bölgelerinde ve farklı iş sahalarında faaliyet göstermektedir. Çorumlu olmamız sebebi ile yatırımlarımızı kendi şehrimize yaparak, kalkınma ve istihdama destek olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Bugünlerde basında yer alan şehrimizin 5 yıldızlı oteli ile alakalı haberlere açıklık getirme durumu hasıl olmuştur. Çorum’umuzun büyük değerlerinden birisi olan 5 yıldızlı otel; Ziraat Bankası tarafından otel; taşınmazlar, bina ve eklenti ve menkulleri (makine, teçhizat, ekipman, dekorasyon vb.) ile satışa sunulmuştur, şehrimizin bu büyük değerinin kaybolmaması, emeklerin ve yatırımın yabancı yatırımcılara gitmemesi adına en yüksek teklifi vererek şehrimize geri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şirketimiz satın alma öncesinde Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ile görüşmüş, kendilerinin Ziraat Bankası’nın yaptığı ihaleye girmeyip satın almaması durumunda ihaleye gireceğimiz konusunda görüşü alınmıştır. Yapım tarihinden bu yana uzun yıllar geçmesi tefrişatın yıpranması ve büyük bir onarım görmemesinden dolayı işinde uzman eksperler tarafından otel ayrıca değerlendirilmiştir. Uğur Grup ile mutabık kalamamamızın asıl sebebi ömrünü tamamlayan dekorasyon malzemeleridir. Bizlerin her zaman takdirle karşıladığı şahsı, tarafımıza; otelin 31.12.2021 tarihinde tahliye işlemlerine başlayacaklarını bildirmişlerdir. Irmakçılar A.Ş olarak Çorum’umuza daha kurumsal, şehrimize layık, katma değeri olacak hizmetleri getirecek ve hemşerilerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Verilecek hizmeti üst seviyeye çıkararak Çorum’un tarihi değerlerini ve Çorum ismini turizm dünyasına duyurma hedefi içerisindeyiz. Bizler aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma hedefi olan geleneklere sahibiz. Bölgeden turizm sektöründe en az faydalanan ancak en çok değere sahip olan şehrimizi dünyaya duyuracak, şehrimize katma değer sağlayacağız. Otel bünyesinde mevcut çalışan tecrübeli ve işinde uzman personelin bünyemizde çalışmasını arzu ederek istihdam sağlamaya çalışacağız. 
Bizler kendi iş insanlarımıza, yatırımcılarımıza, vatandaşlar nezdinde sahip çıkılması gerektiğini düşünmekteyiz. Gelişen bu durumlara karşılık, daima iyi niyetimizle yaklaştığımızı belirtmek isteriz. 
Kamoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)

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