Albayrak’ta “meyve salatası”

İngilizce’nin temelinin ilkokulda sağlam atılmasının; yabancı dilin sevdirilmesinde, yabancı dile karşı çekingenliğin kırılmasında ve eğitim-öğretim hayatı boyunca akademik başarı sağlanmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Yasemin Toraman, öğrencilerin meyve salatası yaparak hem meyvelerin ismini öğrendiklerini, hem de İngilizce şarkılarla eğlendiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

