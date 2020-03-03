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Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı

Albayrak İlkokulu’nda Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın katılımı ile İngilizce Sokağı projesi hayata geçirildi.

Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı

Albayrak İlkokulu’nda Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın katılımı ile İngilizce Sokağı projesi hayata geçirildi.

03 Mart 2020 Salı 21:30
Albayrak’ta İngilizce Sokağı açıldı

Kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü Albayrak İlkokulu İngilizce Öğretmeni Yasemin Toraman’ın yürüttüğü English Street Projesi 5 Aralık 2019’da başladı.

Dünya çapında okul eşleştirme programı olan E-Twinning kapsamındaki projeye ilk etapta Azerbaycan, Tunus ve Ürdün’den 4 okul; Türkiye’den de farklı illerden 39 okul başvururken, okul sayısı sınırlamasından dolayı yurtdışından 4 okul ve Türkiye’den de 10 okul ile yola devam edildi. Her okulun, kendi bünyesinde aynı projeyi uygulamaya geçirdiği proje kapsamında; öğrencilerin okulda oldukları süre boyunca sürekli olarak İngilizce kelimelerle karşılaşmaları sağlanarak, bu dili eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin İngilizceye ilgisini artırmak amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında proje ortağı okulların; yabancı dil kelime bilgisini pekiştirecek materyaller ile duvar ve panolarını süslemeleri, internet yardımıyla diğer okullarla fikir alışverişi yapmaları ve öğrencilerin bizzat bu projede görev almaları planlanıyor.

Bu amaçları hayata geçirebilmek için; Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Genç Kızılay ve Genç Yeşilay Gönüllüleri ve Albayrak İlkokulu öğrencileri okul koridoruna İngilizce kelimeler içeren boyamalar yaparken ayrıca farklı sınıflardan İngilizce şarkılar söyleyen korolar oluşturuldu. Proje sınıfı olan 4 D sınıfı ile süper kahramanların canlandırıldığı bir İngilizce tiyatro sergilendi.

(Haber Merkezi)

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