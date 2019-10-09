Albayrak Caddesi’nde yağmur suyu çalışması

Şehrin bazı bölgelerinde oluşan yağmur birikintilerinin önüne geçmek adına çalışmalara başlayan Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Albayrak Caddesi ve Albayrak 3. Sokak üzerinde çalışmalar yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yağmur suyu problemlerinin önüne geçmek adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Albayrak Caddesi ve Albayrak 3.sokakta yağmur suyu problemi yaşanan bölümlere çalışmalar başlattık. Şehrin birçok yerinde yağmur suyu birikintilerinin önüne geçmek adına çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bölgeler öncelik sırasına alındı. Bu sıraya göre Özgürevler, Muratevler ve Albayrak Caddesi’nin bir bölümünde çalışmalar yapılmıştı. Şimdi ise Albayrak Caddesi’nin kalan bölümü ile Albayrak 3. Cadde üzerinde 150 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı çalışması yaptık. Kısa süre içerisinde şehrin tamamında yağmur suyu çalışmasını tamamlayarak, yağışların ardından oluşan su birikintilerinin önüne geçmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)