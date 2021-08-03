“Albayrak Caddesi’nde ne yapılmak isteniyor?”

Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Erkan Özbal, ülkenin yangın yerine döndüğünü hatırlatarak yangınların çıkmasında dahli olanların cehennem ateşinde kavrulmasını, yangının söndürülmesinde zafiyet gösterenlerin de koltuklarını terketmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Albayrak Caddesi üzerinde Belediye tarafından yapılan bazı düzenlemelerin esnafı mağdur ettiğini, burada ne yapılmak istendiğini kimsenin anlamadığını ve konunun takipçisi olacaklarını anlatan Özbal, “Albayrak Caddesi esnafı dertli, esnafımız mağdurdur. Yarı yarıya ciro kaybı yaşamaktadırlar. Evlerini zor geçindirmektedir. Orada yapılan düzenlemelerde ortak kanı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin canlanabilmesi için bu düzenlemelerin yapıldığı yönündedir” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın da bu caddedeki çalışmanın esnafın bilgisi ve rızası ile yapıldığını kaydetti

Öte yandan, CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da Belediye’nin Çepni Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Çöplü Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi’nde yapılan imar değişikliğine ilişkin kararın Çorum İdare Mahkemesi’ne taşıdığını vurgulayarak burada vatandaşa sıkıntı çıkarılmasını eleştirdi. Yılmaz ayrıca BELTAŞ ile ilgili de bir soru önergesi verdi.

(Haber Merkezi)

