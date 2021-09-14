Albay Işık ve Başsavcı Ağca’dan Vali’ye ziyaret
Çorum İl Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Güncel 14.09.2021, 19:40
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Yaklaşık 1 ay boyunca Sinop’un Türkeli ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Mustafa Çiftçi, buradaki görevinin tamamlanmasının ardından döndüğü Çorum’da Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca’yı makamında kabul etti. (Haber Merkezi)
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