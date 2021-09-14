Albay Işık ve Başsavcı Ağca’dan Vali’ye ziyaret

Yaklaşık 1 ay boyunca Sinop’un Türkeli ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Vali Mustafa Çiftçi, buradaki görevinin tamamlanmasının ardından döndüğü Çorum’da Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Ferhan Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca’yı makamında kabul etti. (Haber Merkezi)

