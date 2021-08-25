Albay Gümüş Karabük İl Jandarma Komutanı oldu

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yeni atamalar gerçekleştirildi.

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atama kararlarına göre Niğde İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Çorumlu hemşehrimiz Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, Karabük İl Jandarma Komutanı oldu.

GARİP GÜMÜŞ KİMDİR?

Jandarma Albay Garip Gümüş, 1970 yılında Çorum’da doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1992 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.Teğmen rütbesiyle 1992-1994 yılları arasında sırasıyla Piyade Okul Komutanlığı, Jandarma Komando ve Eğitimi Alay Komutanlığı ile Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde görev yapmıştır.

Üsteğmen rütbesiyle, 1994-1995 yılları arasında Şırnak 5’inci Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde Takım Komutanı, 1995-1996 yılları arasında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde Çat İlçe Jandarma Komutanı, 1996-1999 yılları arasında Zonguldak 125’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında, 8’inci Eğitim Bölük Komutanı, 1999-2002 yılları arasında ise Batman İl Jandarma Komutanlığı emrinde Beşiri İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmıştır.

Yüzbaşı rütbesiyle 2002-2006 yılları arasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapmıştır. Binbaşı rütbesiyle 2006-2008 yılların arasında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı emrinde Arıcak İlçe Jandarma Komutanı, 2008-2011 yılları arasında ise Isparta İl Jandarma Komutanlığı Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Yarbay rütbesiyle 2011-2012 Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde Harekât Eğitim Şube Müdürlüğü, 2012-2013 yılları arasında ise Isparta İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 2013 yılında Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Karargâh ve Bağlı Birlikler Komutan Yardımcılığı görevine atanmış, 2014 yılına kadar aynı görevi yürütmüştür.

Albay rütbesiyle 2014-2015 yılları arasında Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 1’inci İl Jandarma Komutan Yardımcısı, 2015-2016 yılları arasında Ordu İl Jandarma Komutanı, 2016-2018 yılları arasında Ardahan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmış, 27 Ağustos 2018 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve halen aynı görevi yürütmektedir. Devrim Gümüş ile evli olup, 2 çocuk babasıdır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans mezunudur”

(Volkan SINAYUÇ)

