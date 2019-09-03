Albay Başbuğ’a veda kahvaltısı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl’e atanan İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ’a veda kahvaltısı verildi.
Millet Bahçesi’nde bulunan Millet Kafe’de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın yanı sıra bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kahvaltıda Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın tarafından Albay Başbuğ’a çeşitli hediyeler verildi. (Haber Merkezi)