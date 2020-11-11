Alapala’ya taziye ziyareti
Emekli Din Görevlisi ve ÇORUM HABER Köşe Yazarı Fikrettin Çıplak, 3 Kasım 2020 tarihinde kayınvalidesi Gülseren Özgen’i kaybeden Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’yı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte OSB’deki fabrikasında ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu ve “Yasin” okudu. (Haber Merkezi)
Güncel 11.11.2020, 22:54
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