Son Dakika

Alapala’ya taziye ziyareti

Emekli Din Görevlisi ve ÇORUM HABER Köşe Yazarı Fikrettin Çıplak, 3 Kasım 2020 tarihinde kayınvalidesi Gülseren Özgen’i kaybeden Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’yı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la birlikte OSB’deki fabrikasında ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu ve “Yasin” okudu. (Haber Merkezi)

Güncel 11.11.2020, 22:54
134
Alapala’ya taziye ziyareti
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 12 Kasım 2020
İmsak 05:49
Güneş 07:16
Öğle 12:29
İkindi 15:08
Akşam 17:33
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@